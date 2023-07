Bonus docenti ai precari, soddisfazione di Snals e Savt

"La legge giunge dopo le numerose sentenze che a partire da marzo hanno riconosciuto il diritto di percepire il bonus a diverse decine di iscritti ai due sindacati, i quali hanno patrocinato i ricorsi nella convinzione che non possano sussistere difformità di trattamento per quanti svolgano il medesimo servizio". Lo scrivono le segreterie regionali di Savt-École e Snals-Confsal nell'esprimere soddisfazione per l'approvazione in Consiglio regionale, nella legge di assestamento, della "norma che prevede il riconoscimento dei 500 euro annui per le spese di formazione anche ai docenti precari con nomina annuale oppure fino al 30 giugno.

La norma costituisce un intervento a sanatoria e prevede il risarcimento delle cifre non percepite dai medesimi precari per un massimo di sei annualità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 fino al 2022/23", scrivono.

Per i rappresentanti dei lavoratori "l'approvazione di questa legge regionale è il risultato della tenace azione sindacale e legale svolta su base regionale, con cui si è riusciti ad affermare erga omnes un importantissimo principio di equità, più esteso anche rispetto al resto d'Italia" dove il bonus è riconosciuto solo ai supplenti annuali.

Luigi Bolici e Alessandro Celi, a nome delle rispettive organizzazioni sindacali, "rivendicano la scelta di aver promosso i ricorsi e auspicano che l'esperienza induca l'amministrazione regionale a riconoscere il trattamento in via strutturale, non solo per il pregresso, ma anche per il futuro".

Per i due sindacalisti rimane "questione irrisolta" il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo "ai fini dell'avanzamento stipendiale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA