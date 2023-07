Sci: prova Cdm del Cervino, un problema per i soldati svizzeri

C'è una questione ancora irrisolta nell'organizzazione delle discese libere di coppa del mondo femminile e maschile di sci con partenza a Zermatt (Svizzera) e arrivo a Cervinia, prime prove transfrontaliere e in calendario nel prossimo novembre. Per preparare la pista dovrebbero essere schierati anche 50 soldati dell'esercito svizzero. Ma "c'è un problema a questo proposito", scrive il quotidiano elvetico Blick, citando il presidente del comitato organizzatore, Franz Julen. I militari infatti possono attraversare il confine ed entrare in Italia solo se vi è un accordo specifico tra Berna e Roma. Un'intesa che al momento manca.

Julen però si dice ottimista: "Apprezziamo molto il sostegno dell'esercito e speriamo che le nostre autorità riescano a raggiungere l'accordo con l'Italia - ha affermato -. Quest'anno dovremo garantire che i soldati svizzeri siano schierati esclusivamente sul tratto svizzero del percorso". Il confine di Stato ha anche altre ripercussioni: "Se il campione del mondo Marco Odermatt - spiega Julen - vince la sua prima discesa di Coppa del Mondo a Zermatt, pagherà il 50 per cento delle imposte a Zermatt e il 50 per cento a Cervinia". La vittoria della discesa viene ricompensata con un assegno da 60 mila franchi.

L'edizione 2022 del Matterhorn Cervino Speed Opening era stata cancellata a causa dello scarso innevamento. Per questo, nel 2023, le gare sono state posticipate di un paio di settimane: quelle maschili sono in calendario l'11 e 12 novembre, le prove femminili il 18-19 novembre. Inoltre sono stati aumentati i depositi di neve conservata - da due a cinque, spiega Julen - in vista delle prove.



