Sapia, numeri incoraggianti dal numero di iscrizioni

"Sono numeri incoraggianti che confermano quelle che erano le impressioni che avevamo avuto dalle diverse indagini condotte anche dalle Associazioni di categoria per i singoli settori". Così Roberto Sapia, presidente Chambre valdôtaine, commenta la crescita del numero di imprese registrata in Valle d'Aosta. "Certamente - aggiunge - si tratta di un buon punto di partenza sul quale proseguire con le numerose attività messe in campo per supportare le nostre imprese. Dobbiamo però continuare a porre la massima attenzione a quegli ambiti che registrano ancora un calo nel numero di aziende, come il commercio e l'agricoltura. In particolare è necessario porre in essere tutte le azioni possibili per tentare di risolvere la questione del reperimento del personale e, come hanno drammaticamente dimostrato i recenti fatti accaduti, intensificare gli sforzi nell'ambito della doppia transizione green e digitale per prevenire e limitare i danni derivanti dal cambiamento climatico".

