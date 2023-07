Pattuglie miste italo-francesi tra Valle d'Aosta e Savoia

L'Arma dei carabinieri e la Gendarmeria francese hanno sottoscritto un protocollo operativo di cooperazione per rendere possibili pattuglie miste italo-francesi tra i comuni valdostani di La Thuile, Morgex e Prè-Saint-Didier e, in territorio transalpino, a Bourg-Saint-Maurice, al colle d'Iseran e in altre aree della Val d'Isère.

Il documento di collaborazione è stato firmato stamane nel corso di una breve cerimonia che si è svolta simbolicamente al colle del Piccolo San Bernardo, al confine italo-francese. Lo hanno siglato il colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del Gruppo carabinieri di Aosta, e il colonnello Frédéric Allamand, al vertice del gruppo della Gendarmeria dipartimentale della Savoia.

Lo scopo principale - fa sapere l'Arma - oltre a un incremento del controllo del territorio, è "di fornire un servizio di prossimità ai cittadini italiani e francesi che si trovano a viaggiare nei territori interessati dall'accordo, ai fine di dare loro un riferimento e di conseguenza rafforzare il senso di sicurezza".



