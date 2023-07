Nuti, siamo stati eletti e fino al 2025 restiamo la maggioranza

''Siamo stati eletti, siamo la maggioranza, punto. E governiamo per cinque anni, abbiamo il coraggio di fare le cose che nei 20 anni precedenti molte persone hanno dichiarato di voler fare e non hanno avuto il coraggio di portare avanti. Quindi da qui al 2025 questa maggioranza non si sposta da qua". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha replicato in Consiglio comunale alle opposizioni che hanno lasciato l'aula e ritirato le proprie iniziative, denunciando una "censura" nei propri confronti.

Secondo Nuti è chiaro che le minoranze stanno "lavorando per il futuro, cercando di dare un colpo di coda per abbattere questa maggioranza e i progetti che sta portando avanti nella città. Io vorrei solo rassicurare le persone che hanno questo intento, che si stanno muovendo coralmente, con grande capacità di intervenire su più fronti, con mezzi differenti - carri armati, esercito, fucili, bazooka, bombe a mano, droni - che facciano pure".

Per il sindaco "nessuno si è mai rifiutato di affrontare il dibattito nel Consiglio, nessuno ha mai impedito di dare parola alle persone che interloquiscono con noi, non abbiamo paura di rispondere anche quando sappiamo che le cose non sono andate come speravamo". A Nuti "spiace che la minoranza abbia deciso di non partecipare al voto, a un voto su un importante assestamento di bilancio che può destinare risorse fondamentali per produrre le opere che stiamo aspettando da 20 o 30 anni. Dispiace anche che si alimentino delle polemiche, delle azioni di contrasto alle azioni di questa maggioranza non ascoltando le ragioni che ci costringono per certi versi a creare dei disagi temporanei ai cittadini a fronte di un movimento di terra sulla città che non si era visto da molto tempo".

