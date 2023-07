Imprese, in Valle d'Aosta le iscrizioni in crescita

Lo stock di imprese registrate in Valle d'Aosta al 30 giugno 2023 è di 12.388 unità, in aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+93 imprese) e del 1% rispetto al primo trimestre dell'anno (+117 imprese). Lo fa sapere la Chambre valdôtaine. Dati in miglioramento anche prendendo in esame la dinamica di iscrizioni e cancellazioni: rispetto al 2022, aumentano le nuove iscrizioni (213 contro 173), mentre diminuiscono, seppur di poco, le cancellazioni non d'ufficio (93 contro 95), con un saldo tra aperture e cessazioni non d'ufficio di +120 unità.

E' in aumento anche il tasso di crescita che si attesta su un valore di +0,98%, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,64) e superiore sia rispetto al dato nazionale (+0,47%) sia del valore registrato per il Nord-ovest +0,54%). Prendendo in esame i diversi settori economici si evidenzia una crescita del comparto dei servizi alle imprese (+2,9% e + 45 imprese), del settore turistico (+2,1% e +37 imprese), di quello industriale (+2,6% e + 23 imprese) e di quello delle costruzioni (+0.6% e + 15 imprese). In leggero calo il comparto del commercio (-0,7% e - 14 imprese) e quello dell'agricoltura (-0,5% e -8 imprese).

Per quanto riguarda il comparto artigianale si registra uno stock di 3.625 imprese, in aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente (+11 imprese) e una crescita anche rispetto al primo trimestre dell'anno (+0,9% e +34 imprese). Il settore edile vede aumentare di 11 unità il numero di imprese in un anno (+0,6%).

Si segnala il tasso di crescita fatto registrare dalle società di capitale (+3,01 % contro un valore nazionale di 0,93%). In aumento anche le società di persone (+0,34%), e le ditte individuali (+0,56%).



