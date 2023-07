Eltek di Hone, la Cgil minaccia lo sciopero

La maggioranza dei lavoratori della Eltek di Hône - l'azienda di componentistica automotive e appliance con attività industriali diversificate che conta oltre 300 dipendenti - ha votato per non firmare il premio di risultato. La decisione è stata presa dall'84 per cento dei partecipanti all'assemblea indetta da Filctem e Nidil Cgil.

Per i sindacati ''l'atteggiamento dei vertici aziendali appare irriguardoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Le perplessità riguardano le assenze per la paternità obbligatoria, i congedi parentali, la legge 104, le malattie dei figli e il volontariato''.

I rappresentanti dei lavoratori sottolineano come ''se ci fosse ancora la possibilità di trattare con l'azienda e vedere un decisivo dietrofront su questi punti, saremmo pronti anche noi, come sindacato, ad arrivare a una soluzione condivisa con i lavoratori e alla firma. Altrimenti, se da parte dei vertici continuasse a persistere un atteggiamento da muro contro muro andremmo avanti come da mandato dei lavoratori e non si firma''.

I sindacati non escludono lo "sciopero (nel caso di un non ritorno sui suoi passi da parte dell'azienda). Anche su questo abbiamo ricevuto mandato dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno partecipato alle assemblee nello stabilimento".

