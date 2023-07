Drogato a 150km/h causò grave incidente, processo abbreviato

Ha scelto di essere processato con rito abbreviato, Paolo Pirola, di 53 anni, di Saint-Pierre, accusato di aver provocato un grave incidente stradale in stato di alterazione da uso di cocaina. L'ipotesi di reato è di lesioni personali stradali. A termine dell'udienza preliminare, il giudice ha aggiornato il processo al 21 agosto, nonostante la pausa estiva in quanto l'imputato è ancora detenuto in carcere e scadono i termini della custodia cautelare.

I fatti risalgono alla sera del 9 aprile 2022. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a bordo di una Fiat 500 X procedeva a fari spenti e in contromano lungo la strada statale 26 a Sarre, a una velocità di circa 150 km/h, nonostante il limite di 50 km/h. Guidava in direzione di Courmayeur e aveva da poco bruciato un semaforo quando, all'altezza di una rotatoria in frazione Maillod, arrivato come un "proiettile", aveva impattato frontalmente con una Peugeot 208 su cui si viaggiavano quattro persone e che si era spostata di 14 metri dopo la collisione. Non erano state trovate tracce di frenata.

L'uomo alla guida della Peugeot aveva riportato lesioni personali gravissime: un "indebolimento permanente dell'apparato digerente e del sistema nervoso centrale", con "deficit motorio e psichico". Alle altre tre persone erano state diagnosticate lesioni personali gravi, consistenti in traumi guaribili in più di 40 giorni.

