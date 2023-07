Dispersi sul Monte Rosa, le ricerche sospese per oggi

Sono state sospese nel tardo pomeriggio le ricerche dei due alpinisti svizzeri dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Monte Rosa. Le operazioni riprenderanno domani mattina principalmente sul versante piemontese. Per tutta la giornata i sorvoli effettuati hanno dato esito negativo: l'ultimo, poco prima delle 18, è avvenuto sulla cresta Sella del Lyskamm.

Nelle operazioni di ricerca sono stati impegnati i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e di Alagna Valsesia, insieme al Soccorso alpino valdostano, a quello piemontese e svizzero.

I due avrebbero dovuto raggiungere venerdì scorso, 21 luglio, il rifugio Capanna Margherita (4.554 metri), sul versante piemontese del gruppo, ma non risultano arrivati.

L'allarme è stato dato ieri dal soccorso svizzero.

L'ultimo passaggio rilevato è a Capanna Gnifetti (3.647 metri) venerdì mattina, sul versante valdostano del massiccio del Monte Rosa, dopo essere saliti sul Lyskamm e aver pernottato in rifugio.

