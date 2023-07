Deval, al via la campagna di sostituzione dei contatori

Da lunedì prossimo, 31 luglio, partirà la campagna di sostituzione dei vecchi contatori Deval nei comuni di Aosta, Valtournenche e Saint-Rhémy-en-Bosses. A partire dal mese di dicembre, per circa sei mesi, saranno interessati dalla sostituzione anche Antey-Saint-André, Arvier, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Courmayeur, La Magdeleine e La Salle.

L'azienda ha predisposto il piano di sostituzione dei vecchi misuratori con i contatori di nuova generazione, finalizzati a sostenere il miglioramento dell'efficienza energetica dell'intero sistema elettrico nazionale. Gli 'smart meter' sono contatori intelligenti che permettono di estrarre dati puntuali circa l'utilizzo di energia elettrica consentendo agli utenti di monitorare con maggiore facilità i propri consumi.

"Questo progetto - ha dichiarato Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval spa - è particolarmente sfidante per l'azienda sia dal punto di vista dell'attività da svolgere sia per quanto attiene all'aspetto economico. Il costo previsto per la campagna di sostituzione è di 67,8 milioni di euro in 15 anni e gli interventi interesseranno circa 143 mila utenze sul territorio regionale. È giusto evidenziare che l'operazione costituisce un ulteriore significativo contributo di Deval alla transizione energetica e al contrasto al cambiamento climatico così come lo sono gli interventi previsti nel piano pluriennale di investimento, parte dei quali finanziati con fondi Pnrr''.

I contatori dismessi saranno riciclati e quelli di nuova generazione sono già stati realizzati con materiali di recupero.





