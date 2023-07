Consigliere Lega, catastrofismo sulla scomparsa dei ghiacciai

"Soliti vacui inconsistenti messaggi e incessanti bombardamenti di messaggi apocalittici, autoflagellazioni corporali perché i ghiacciai si stanno sciogliendo: mi chiedo da dove venite certe volte". A dirlo il consigliere in quota Lega Diego Lucianaz, nel contestare in una "hit parade" i 100 mila euro che il secondo assestamento di bilancio regionale della Valle d'Aosta vuole destinare allo "sviluppo della mobilità sostenibile".

Lucianaz, che nel suo discorso di insediamento aveva definito il Covid "una pagliacciata", ha attaccato la maggioranza citando "insostenibili sillogismi dei virus che verranno sconfitti dal caldo ma che l'anno successivo è il caldo che li ha provocati", ha detto. "Siete inascoltabili, una montatura asfissiante per avere ad Aosta un servizio di car sharing con cinque Panda diesel già vecchiotte trovate nella cintura di Torino, pagate magari anche poco ma alla faccia della mobilità sostenibile, del vostro green development e della eco sostenibilità di facciata", ha aggiunto il consigliere.



