Bloccati da due giorni sul Monte Bianco, in salvo due alpinisti

Dopo oltre 48 ore passate a quattromila metri di quota sul massiccio del Monte Bianco, sono stati recuperati i due alpinisti estoni bloccati sulle Grandes Jorasses. Si tratta di due uomini, di 42 e 35 anni. Erano bloccati a causa delle cattive condizioni meteorologiche in quota. Il Soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungerli in elicottero verso le 11.30. Portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, risultano illesi e in buone condizioni generali.

Si erano riparati trovando una sistemazione "sotto vento", nella zona di Punta Margherita, ed erano stati in costante contatto via telefono con la Centrale unica di soccorso della Valle d'Aosta.



