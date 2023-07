Aosta, stanziati oltre 14 milioni per i lavori pubblici

''Se non avessimo fatto questa manovra avremmo rischiato di perdere milioni di fondi del Pnrr''. Lo ha detto il sindaco di Aosta Gianni Nuti durante la conferenza stampa di presentazione della manovra di assestamento e variazione di bilancio del Comune.

''Le delibere approvate oggi - continua il sindaco Nuti - porteranno a compimento importanti progetti già finanziati con vari fondi. Per poterlo fare siamo riusciti a sbloccare oltre 14 milioni di euro. Abbiamo raccolto una sfida che non potevamo perdere per cambiare il volto alla città''.

Questa mattina, i lavori del consiglio comunale si sono aperti con le minoranze che hanno lasciato l'aula. Poi sono proseguiti con la presenza della sola maggioranza.

Tra gli interventi che verranno realizzati grazie ai 14 milioni di euro messi a disposizione della variazione di bilancio: la demolizione del grattacielo del quartiere Cogne per la quale sono stati stanziati cinque milioni; la riqualificazione dei portici del Municipio (oltre 150 mila euro); la pista di atletica; e ancora la riqualificazione del quartiere Dora che vede oltre 20 milioni di euro di lavori e il teatro Giacosa.

''Sono tutte opere per le quali avevamo già ottenuto vari finanziamenti - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto - ma per i quali dovevamo sbloccare questi ulteriori 14 milioni per poter coprire alcuni costi tra questi quelli dell'aumento dei materiali. Complessivamente questa amministrazione ha messo in campo lavori per oltre 50 milioni di euro per i prossimi due anni''.

