Aosta, l'opposizione lascia il Consiglio comunale

I gruppi di opposizione del Consiglio comunale di Aosta hanno abbandonato l'aula e ritirato le loro iniziative "in segno di visibile protesta nei confronti di una maggioranza che, sfruttando pedissequamente tutto il differenziale di numero, tutte le norme regolamentari che possono tacitare l'opposizione e tutto il potere datole dalla legge, limita oltremodo la libera espressione democratica dell'opposizione".

Tutto nasce dopo che la Conferenza dei capigruppo non ha ammesso alcune iniziative presentate dalle opposizioni, "una inammissibilità basata unicamente sulla discrezionalità della maggioranza", secondo la minoranza.

Per i gruppi Renaissance Valdotaine, Lega Vallée d'Aoste e Autonomia e Libertà, Gruppo misto di minoranza e Forza Italia Valle d'Aosta, non ci sono "al momento le minime condizioni democratiche per poter discutere serenamente in Consiglio le iniziative proposte né la serenità di poter scriverne delle altre senza incappare in illogiche censure".

Per questo gli stessi gruppi "valuteranno, in seguito alla presentazione nel prossimo Consiglio di un ordine del giorno relativo a un riequilibrio interpretativo regolamentare che ristabilisca un equilibrio democratico tra maggioranza e opposizione, se e quando fare ulteriori iniziative a tutto vantaggio della città e dei cittadini".



