Sanità, infermiere del JB Festaz trasferite in Neurologia

Il personale infermieristico e le operatrici socio sanitarie che lavorano al J.B. Festaz dal 1° settembre saranno trasferite temporaneamente nel reparto di Neurologia dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. Lo prevede il Progetto di interesse specifico tra Regione, Usl e l'Azienda pubblica di servizi alla persona Maison de repos J.B. Festaz e il relativo protocollo di intesa, "al fine di riprendere i percorsi di alcune patologie essenziali che erano stati condizionati nella fase pandemica", spiegano dalla Regione. Il trasferimento permetterà la riapertura di 12 posti letto di area medica "con setting assistenziale coerente con quello svolto attualmente nei nuclei Rsa e Uap nel reparto di Neurologia". L'assegnazione del personale è temporanea, durerà fino al 31 dicembre 2024 o comunque fino a quando l'ospedale di Comunità che deve essere realizzato nei locali del J.B. Festaz non sarà operativo. "Ringrazio tutti i componenti del Tavolo tecnico (Regione, Azienda Usl, casa di riposo JB Festaz e Organizzazioni sindacali) per il proficuo lavoro svolto in un'ottica di grande collaborazione e di attenzione nei confronti dei lavoratori della Casa di riposo. La proposta che è stata da tutti condivisa ha trovato sintesi nell'incontro organizzato congiuntamente il 14 luglio scorso", commenta l'assessore alla Sanità Carlo Marzi.

La riapertura dei 12 posti letto in Neurologia "richiede una dotazione di personale infermieristico e di operatori socio sanitari specificamente formati, che allo stato attuale l'azienda Usl non è in grado di soddisfare interamente con risorse proprie", dice il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti. "Al contrario, il personale del J.B. Festaz, "dispone di una qualificazione adeguata per essere temporaneamente assegnato a prestare la propria attività lavorativa nel reparto di prossima riattivazione", conclude Uberti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA