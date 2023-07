Precipitano sulle Alpi svizzere, un morto e due feriti

Una cordata di tre alpinisti è precipitata sulle Alpi svizzere. Il bilancio è di un cittadino elvetico di 47 anni morto, una donna italiana trentatreenne ferita in modo grave e di un altro svizzero di 36 anni ferito in modo lieve. Sono tutt'e tre domiciliati nel canton Argovia (Svizzera).

L'incidente è avvenuto ieri mattina verso le 8.30 ma la polizia del canton Vallese ne ha dato notizia solo ora. I tre, dopo aver raggiunto la cima del Weissmies, a 4.023 metri di quota, avevano iniziato la discesa. Giunti a una quota di 3.940 metri, per ragioni da accertare, sono caduti per 100-150 metri lungo il fianco Nord-ovest della montagna.

Le operazioni di salvataggio sono state complicate dal maltempo. E' stato necessario l'intervento di nove soccorritori e tre elicotteri. Una volta giunti sul posto, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 47enne. I due feriti sono stati portati all'ospedale di Sion. E' stata aperta un'inchiesta per far luce sull'incidente.

