Incidente sulla Punta Tsan, grave un alpinista inglese

Un alpinista inglese di 38 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto su Punta Tsan (3.230 metri), nel territorio comunale di Torgnon.

L'uomo, residente in Francia, è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano in elicottero e portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Viste le sue condizioni, sarà probabilmente ricoverato in rianimazione e con prognosi riservata.

Sono inoltre in corso le ricerche di due alpinisti svizzeri sul massiccio del Monte Rosa. Avrebbero dovuto raggiungere venerdì scorso, 21 luglio, il rifugio Capanna Margherita (4.554 metri), sul versante piemontese del gruppo, ma non risultano arrivati. L'allarme è stato dato oggi dal soccorso svizzero.

L'ultimo passaggio rilevato è a Capanna Gnifetti (3.647 metri) venerdì mattina, sul versante valdostano del massiccio del Monte Rosa, dopo essere saliti sul Lyskamm e aver pernottato in rifugio.

L'allarme per il mancato rientro è stato condiviso tra il Soccorso alpino valdostano e quello piemontese.



