Incendio ad Aymavilles, il Comune ringrazia i soccorritori

A sei giorni dall'incendio di Aymavilles proseguono le operazioni di monitoraggio del territorio interessato per verificare che eventuali focolai non riprendano a bruciare.

''L'amministrazione comunale - si legge in una nota del Comune - intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno fornito il proprio supporto in queste giornate di emergenza: ai vigili del fuoco professionisti e volontari, intervenuti da tutta la Valle, al Corpo forestale della Valle d'Aosta, alla Protezione civile regionale, ai piloti degli elicotteri e dei Canadair, ai carabinieri, all'azienda Usl e alla Regione Valle d'Aosta''. E ancora ''un particolare ringraziamento agli operatori e alle strutture di Aymavilles che hanno accolto e sostenuto concretamente le persone impegnate sul territorio. Un pensiero va agli ospiti, al direttore e agli operatori della casa-famiglia di Saint-Léger per lo spirito con cui hanno affrontato il disagio causato dall'improvviso trasferimento presso la caserma Cesare Battisti di Aosta''. Il Comune, infine, ringrazia ''i cittadini che fin dalle prime fasi dell'incendio sono intervenuti in prima persona per supportare il lavoro degli operatori e proteggere il territorio.

L'amministrazione rivolge inoltre un pensiero alle famiglie maggiormente colpite dalla furia dell'incendio, in particolare alla frazione La Camagne''.



