Gualazzi, Vandelli e Gaia protagonisti a 'Da Aosta ai 4mila'

Anche quest'estate torna 'Da Aosta ai 4mila', progetto nato nel 2020 dall'esperienza del festival Aosta Classica.

Sono quattro i concerti in programma. Si parte sabato 5 agosto ad Ayas con Raphael Gualazzi (ore 15 a Frachey, Alpe Ciarcerio). Lunedì 7 agosto sarà la volta de L'Orage e di Simona Molinari a Cogne (ore 15, Belvedere di Gimillan). Il giorno seguente a Courmayeur, in Val Ferret, toccherà a Maurizio Vandelli interpretare brani di Lucio Battisti (ore 15, Planpincieux). Infine venerdì 25 agosto, a Cervinia, Helen Aria e Gaia saranno protagoniste al Lago Blu (ore 15).

"La collaborazione con la Rai - fanno sapere gli organizzatori - è strategica perché permette di avere un respiro che valica i confini territoriali e può garantire una fruizione da parte di un'utenza molto ampia.

E' un'occasione unica per poter parlare della nostra regione e portarla a conoscenza del grande pubblico televisivo".



