Bloccati sul Monte Bianco, rischiano seconda notte in parete

Si apprestano a passare la seconda notte in parete i due alpinisti estoni bloccati da ieri mattina a oltre 4.000 metri di quota, sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Durante la giornata sono stati fatti vari tentativi di avvicinamento in elicottero, sia da parte delle guide del Soccorso alpino valdostano sia dai soccorritori francesi, tutti con esito negativo a causa del vento e della scarsa visibilità in quota.

Gli alpinisti, in costante contatto con la Centrale unica del soccorso, hanno riferito di stare bene, di essere in buone condizioni fisiche ed attrezzati per un'altra notte in parete. I due sono riusciti a trovare una sistemazione ''sotto vento', che consente loro di stare in sicurezza. Hanno inoltre riferito di preferire aspettare che le condizioni meteo consentano loro di poter provare la discesa in sicurezza.



