Testolin, fondi al Cai anche se non ci fa buona pubblicità

La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la concessione, per il 2023, di 89mila euro di contributi destinati a rifugi alpini e bivacchi. Si tratta di fondi destinati a "cinque rifugi, per le attività di sistemazione e di miglioramento delle loro caratteristiche. Da sottolineare - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa settimanale della giunta - come tutti questi contributi siano andati a favore dei gestori, che sono i vari Cai distribuiti sulla Regione Valle d'Aosta. Cai che peraltro non sempre ci fa una buona pubblicità e nei confronti del quale l'amministrazione è comunque attenta a sostenere le iniziative di efficientamento dei rifugi da loro gestiti".

Il riferimento di Testolin è in particolare alla battaglia del Club alpino italiano contro la volontà del governo valdostano di realizzare un impianto funiviario nel vallone protetto di Cime bianche, in val d'Ayas. Una infrastruttura che collegherebbe le piste del Cervino a quelle dell'area del Monte Rosa, creando uno dei più grandi comprensori sciistici d'Europa.





