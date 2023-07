Temporali in Valle d'Aosta, è allerta gialla

E' 'allerta gialla' in Valle d'Aosta per "temporali forti e diffusi" e criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale. "Un fronte attraversa l'Arco alpino" - si legge nel bollettino del Centro funzionale regionale - "e favorisce un'instabilità che, sfruttando l'energia e la propensione all'innesco dell'atmosfera sul Nord-ovest italiano e sui settori transalpini, porterà precipitazioni già in mattinata, ma che diventeranno temporali localmente forti e probabilmente diffusi sulla regione a partire dalle ore centrali della giornata (indicativamente dopo le 11 circa) e fino al tardo pomeriggio-sera, in diverse ondate, accompagnati da raffiche di vento".

Sono possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".



