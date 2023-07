Piazza Plouves chiude per lavori, Cometto "disagi minimizzati"

"La scelta di lavorare su piazza Plouves in questo periodo non è stata fatta a caso, ma risponde a precise logiche tese a minimizzare i disagi per i cittadini e gli esercenti. La stagione estiva, infatti, con la chiusura delle scuole e la riduzione della popolazione attiva per ferie è il momento dell'anno in cui la domanda abituale di sosta è statisticamente inferiore rispetto agli altri periodi dell'anno, essendo solo parzialmente compensata da quella di natura turistica". Così l'assessore comunale ai Lavori pubblici di Aosta, Corrado Cometto, replica alle critiche piovute dopo la decisione di chiudere per lavori piazza Plouves, dal 26 luglio al 10 agosto prossimi. "Peraltro - prosegue Cometto -, l'offerta complessiva di sosta nei dintorni del centro storico è comunque sufficiente per compensare la parziale chiusura della suddetta piazza".

La giunta comunale annuncia "a compensazione del disagio creato con la riduzione della sosta durante l'intervento" di aver deciso "di rendere gratuita la sosta in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto per la durata del cantiere in piazza Plouves", e anche in via Lucat e in Vevey lato Sud, "per un totale di 201 stalli".

Il Comune fa sapere che "nella prima fase di lavori saranno inagibili gli stalli posti a Nord della piazza, mentre nella seconda saranno interessati gli stalli situati nel centro dell'area. Al termine dell'intervento il numero degli stalli passerà da 186 a 126, senza riduzioni per quelli destinati al carico/scarico, mentre quelli destinati alle persone con difficoltà motorie passeranno da sette a sei. Saranno, ovviamente, garantiti il transito verso via Promis, così come l'accesso per i possessori di permesso Ztl e per le operazioni di carico/scarico".



