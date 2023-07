Incendio ad Aymavilles, inizia la conta dei danni

Inizia la conta dei danni con l'avvio della fase di bonifica del grande incendio boschivo di Aymavilles e Villeneuve. "Una stima a livello di importi non c'è ancora", spiega Valerio Segor, capo della Protezione civile regionale. Oltre ai due fabbricati bruciati a un terzo danneggiato, tutti in frazione La Camagne, "il comune di Aymavilles ha evidenziato dei danni che sono avvenuti per l'azione dell'incendio sia sulla rete fognaria sia sull'acquedotto: l'ufficio tecnico sta svolgendo sopralluoghi per individuare e determinare entità e interventi necessari al suo ripristino. Ovviamente il soprasuolo boschivo è fortemente danneggiato, ci vorranno decenni per ripristinare il bosco allo stato antecedente all'incendio". Riguardo agli elettrodotti, "sia parte Deval sia parte Terna non mi pare abbiano avuto danni se non minimi, in particolare Deval".

La stima dell'area coinvolta resta al momento di 250 ettari.

I geologi regionali inoltre hanno fatto un'analisi attraverso le immagini satellitari catturate prima e dopo il rogo ed "è stata individuata un'area planimetrica di 0,71 chilometri quadrati.

Grazie a loro e all'Inva stiamo elaborando per riportare questa informazione a livello tridimensionale, quindi sul terreno" per arrivare all'"estensione complessiva coinvolta".



