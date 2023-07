Incendio ad Aymavilles, "il più vasto dal 2005 in Valle d'Aosta"

L'incendio boschivo che da mercoledì 19 luglio ha interessato i comuni di Aymavilles e Villeneuve è tra i più grandi della storia recente della Valle d'Aosta. Lo ha spiegato il capo della Protezione civile regionale, Valerio Segor, durante la conferenza stampa della giunta regionale: "Sentiti i colleghi del Corpo forestale, non si ricordano incendi così grandi da circa trent'anni. Paragonabile era quello del 2005 a Saint-Denis. Sennò occorre tornare indietro nel 1990, con una situazione di tanti incendi, magari singolarmente non così grossi: era stato un anno particolarmente gravoso. O sennò ancora più indietro si va negli anni Sessanta, con un grandissimo incendio che aveva interessato Brusson".

Il rogo a Aymavilles era partito verso le ore 15 e la segnalazione "è legata a un'altra situazione, un ramo caduto sulla regionale. Il cantoniere si è accorto del fumo e delle fiamme e da lì ha richiesto l'intervento antincendio".

Attualmente, è in atto la fase di bonifica a terra, che proseguirà anche per i prossimi giorni.



