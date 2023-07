Caccia, pernice bianca e lepre variabile tornano prelevabili

Dalla prossima stagione venatoria si potrà tornare a cacciare la pernice bianca e la lepre variabile, sospesa dal 2019. La decisione - che recepisce una mozione del Consiglio Valle del 5 ottobre scorso - è stata presa durante la seduta di giunta che ha approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2023/2024.

Al documento, fa sapere la Regione, "si è giunti attraverso numerosi incontri con il mondo venatorio e le associazioni ambientaliste e ha ottenuto il parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Il calendario venatorio indica, tra le altre cose, le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo, i periodi, le giornate e gli orari di caccia, il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero oltre alle norme inerenti all'uso dei cani in periodo venatorio.

''Questo calendario venatorio - commenta l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel - cerca di incrementare il più possibile i prelievi di cinghiali sul territorio regionale, allo scopo di prevenire il diffondersi della peste suina africana in Valle d'Aosta''.

