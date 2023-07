Scontro auto-pullman a Donnas, i due conducenti in ospedale

Un'auto e un pullman si sono scontrati nel tardo pomeriggio a Donnas, lungo la strada statale 26, in via Roma. I conducenti dei veicoli, due uomini di 29 e 43 anni, sono stati portati in ambulanza dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Le loro condizioni sono in fase di accertamento.

In base a una prima ricostruzione di chi è intervenuto sul posto, l'auto, che procedeva in direzione di Torino, avrebbe invaso la corsia opposta, dove stava sopraggiungendo il pullman della Vita spa di Arnad.

Oltre al 118 e alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco, professionisti e volontari.



