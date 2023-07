Pichetto,a settembre un decreto per l'estrazione di gas italiano

(ANSA) - SAINT-VINCENT, 22 LUG - "I primi giorni di settembre presento un decreto energia dove all'interno ci metterò tutta una serie di interventi vari che dobbiamo assolutamente fare per riordinare un po' il quadro energia. Significa correggere una serie di cose, comunque adeguarle ai tempi", compresa l'"opportunità di utilizzare anche i giacimenti di gas dei nostri territori. Perché altrimenti corriamo il rischio in alcune realtà, in Adriatico, che peschino solo altri Paesi".

Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il primo Forum delle energie rinnovabili Renewable Thinking a Saint-Vincent (Aosta).



