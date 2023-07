Pichetto, si può combinare il G7 energia anche in Valle d'Aosta

(ANSA) - SAINT-VINCENT, 22 LUG - "E' vero, non sono andato in India al G20 ma un altr'anno, il 2024 è l'anno di presidenza del G7 da parte dell'Italia. E visto che organizzate così bene io credo che nel Nord-ovest. Poi dobbiamo valutare bene dove fare, so che vi candidate" come Valle d'Aosta "ma c'è anche la candidatura di Venaria, comunque nel Nord-ovest faremo il G7 energia, probabilmente". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del primo Forum delle energie rinnovabili Renewable Thinking a Saint-Vincent (Aosta).

Ma, ha specificato il ministro, è "tutto da definire, perché stiamo definendo il calendario e quindi vedremo come farlo. Però si può combinare, visto che ne ho due io due temi di G7, sia l'energia sia l'ambiente, possiamo vedere come combinare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA