Non solo show cooking, quattro appuntamenti in Valle d'Aosta

Fantasia, professionalità e prodotti valdostani: sono gli ingredienti del tradizionale appuntamento estivo con 'Non solo Show cooking in Valle d'Aosta', ideato e realizzati dall'assessorato all'Agricoltura e risorse naturali in collaborazione con Coldiretti Valle d'Aosta, l'Unione Cuochi regionale, Slow-food Valle d'Aosta e con il supporto logistico dei Comuni che ospiteranno le quattro tappe.

L'obiettivo è la promozione dei prodotti locali, del loro legame con il territorio, ma anche immaginare "ricette creative e originali, di alta qualità". Fino a un massimo di 100 posti a sedere, senza prenotazione, saranno dedicati a coloro che vorranno degustare gratuitamente i piatti proposti e i relativi abbinamenti con i vini. Gli ospiti saranno accolti dalle ore 16, e alle 17 sarà dato inizio agli show cooking.

Lo chef Giuseppe Cardullo dell'Hotel Gran Baita di Gressoney-Saint-Jean si occuperà degli eventi a Saint-Vincent (domenica 30 luglio in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 'L'innovazione del gusto', ricette con Fromadzo Dop e ortaggi a km zero; mercatino dalle 10 alle 19) e Arnad (giovedì 3 agosto a Château Vallaise, 'La fragranza dei sapori antichi', ricette con Lardo Dop, miele e formaggi di capra. Mercatino dalle 15 alle 19).

Giuseppina Serra, chef a domicilio, sarà la protagonista degli eventi a La Thuile, (venerdì 11 agosto nell'Area del parco giochi, 'La Regina tra il dolce e il salato', ricette con Fontina Dop e carne valdostana. Mercatino dalle 10 alle 19) e a Saint-Nicolas (giovedì 17 agosto in piazza comunale Fossaz Dessus, 'Eccellenze di montagna', ricette con Fontina Dop e Jambon de Bosses Dop. Mercatino dalle 15 alle 19).



