Marché vert Noël, deserta la gara per l'esternalizzazione

Nessuna esternalizzazione, l'organizzazione del Marché vert Noël resta nella mani del comune di Aosta. L'esecutivo guidato dal sindaco Gianni Nuti, con una nuova deliberazione, ha infatti preso atto che la centrale unica di committenza regionale ha dichiarato deserta la gara per l'affidamento dell'organizzazione dei mercatini di Natale. Quindi ha avviato la procedura per gestire direttamente l'evento, seppur ricorrendo a un 'project manager' esterno a supporto, stabilendo gli indirizzi per lo svolgimento della manifestazione e approvando nuovi criteri di selezione dei partecipanti al Marché Vert Noël 2023/24 con procedure semplificate viste le tempistiche ristrette.

L'evento è in calendario dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 e gli chalet saranno ubicati nelle piazze Giovanni XXIII e Roncas, destinando piazza Caveri alle attività di intrattenimento e di promozione.

Per la partecipazione sarà sufficiente la trasmissione di un'istanza in forma semplificata (autocertificazione) entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente. Per quanto concerne l'assegnazione degli chalet, questa verrà fatta tramite scelta degli operatori in base a una graduatoria di merito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA