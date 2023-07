Argirò (Cva), decreto aree idonee va in una direzione sbagliata

(ANSA) - SAINT-VINCENT, 22 LUG - Il decreto sulle aree idonee per le fonti rinnovabili "va in una direzione profondamente sbagliata perché paradossalmente può determinare, anziché lo sblocco - individuando le aree idonee - per una serie di criteri può determinare il blocco dei progetti che oggi sono in iter.

Allora noi dobbiamo metterci in questo momento, perché queste scelte si fanno oggi, perché il treno una volta che ha lasciato la stazione, l'ha lasciata". Così Giuseppe Argirò, amministratore delegato della Compagnia valdostana delle acque (Cva), durante il primo Forum delle energie rinnovabili Renewable Thinking a Saint-Vincent (Aosta), alla presenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

"Io mi lancio in una provocazione forte, approfitto della presenza del ministro" ha detto Argirò, spiegando: "L'assetto amministrativo e normativo attuale ci impedirà di raggiungere ogni target. Allora bisogna avere il coraggio oggi di dire assumiamo un'iniziativa per dotarci di un'iniziativa, chiamiamola di emergenza - non la vogliamo chiamare di emergenza, chiamiamola legislazione coerente con i tempi della transizione - e bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità. Perché sennò con questo sistema non potremo dire tra cinque anni, dieci anni, che avevamo davanti un bel futuro e lo abbiamo perso. In qualche modo in misura diversa ne saremo tutti responsabili. Oggi è il momento delle scelte e le scelte passano attraverso un riassetto organizzativo, normativo, avendo una visione chiara. Perché gli operatori e anche i rappresentanti delle istituzioni sanno chiaramente quello che occorre fare, però poi manca sempre un meccanismo che ti consenta di farlo".



