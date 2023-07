Una statua di San Francesco alla 70/a Mostra concorso

In occasione dell'inaugurazione della 70/a Mostra concorso, in programma sabato 22 luglio in piazza Chanoux ad Aosta, sarà esposta per la prima volta la scultura di San Francesco realizzata da Giangiuseppe Barmasse.

La statua a tutto tondo, in legno di noce, dell'altezza di 98 centimetri, raffigura San Francesco con accanto il lupo di Gubbio e sarà donata il 3 ottobre dal Consiglio Valle al Padre custode della Porziuncola della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, durante la celebrazione di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, che avrà come ospite la Valle d'Aosta.

''Siamo lieti di donare questa opera di Barmasse al Padre custode della Porziuncola - spiega il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - è un'opera che richiama uno degli episodi più famosi della vita di San Francesco, ossia l'addomesticamento del lupo di Gubbio e la sua riconciliazione con gli abitanti della città, evidenziando la bontà e la carità del Santo nonché la sua capacità di entrare in sintonia con la natura''.

L'opera è stata realizzata nell'ambito della terza edizione dell'iniziativa promossa dall'assessorato regionale dello Sviluppo economico, formazione e lavoro che assegna, con finalità pubbliche, dei premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione che costituiscano rappresentazioni artistiche uniche.

"I premi-acquisto - commenta l'assessore Luigi Bertschy - costituiscono un'ulteriore modalità di promozione dell'artigianato valdostano di tradizione".



