Scuola, ammessi agli esami di Stato il 96,6% dei candidati

Il 96,6 per cento degli alunni delle scuole superiori valdostane sono stati ammessi agli esami di Stato.

Tutti si sono diplomati: sei con 100 e lode (0,7 per cento) e 27 con 100 (3,3 per cento). "I risultati sono in linea con lo scorso anno", dice la sovrintendente agli Studi, Marina Fey.

Il 97,1 per cento ha ottenuto la certificazione Esabac di francese e il 91,6 per cento ha superato la prova di piena conoscenza di lingua francese.

Nelle scuole medie il 97,4 per cento degli alunni è stato ammesso alle classi successive.



