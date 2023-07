Un uomo di 66 anni, residente a Roma, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Aosta per le ferite riportate in un incidente stradale.

L'uomo, questa mattina, era alla guida della sua moto quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo cadendo.

L'incidente è avvenuto ad Avise, sulla statale 26. Oltre al 118 è intervenuta la polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA