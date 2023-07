Incendio ad Aymavilles, proseguono le operazioni di bonifica

Proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio che ha interessato da mercoledì scorso il comune di Aymavilles, estendendosi anche verso Villeneuve. Sul posto stanno ancora operando gli elicotteri, secondo le necessità stabilite da direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo forestale della Valle d'Aosta, mentre per oggi non è stato richiesto al Centro operativo aereo unificato del dipartimento della Protezione civile nazionale l'intervento del Canadair.

A terra operano squadre del Nucleo antincendi boschivi della forestale con l'aiuto dei vigili del fuoco professionisti e volontari, impegnati anche a supporto dei proprietari delle case colpite dal fuoco per il recupero di alcuni beni e la messa in sicurezza.

"La pioggia caduta nella mattinata di oggi - spiega Valerio Segor, capo della Protezione civile regionale - seppure di modestissima entità ha contribuito positivamente alle operazioni, ma ovviamente non ha risolto la situazione: ci vorranno ancora alcune giornate di lavoro, anche per evitare che ripartano dei focolai. In questo contesto è indispensabile la preziosa attività di bonifica e monitoraggio sul terreno così come quella degli elicotteri, ai cui piloti va un plauso particolare per il lavoro delicatissimo che stanno incessantemente svolgendo da mercoledì".

