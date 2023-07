Incendio ad Aymavilles, parte una raccolta fondi

Il comune di Aymavilles, la Pro Loco e l'associazione La Tornalla di Ozein hanno promosso una raccolta fondi a sostegno delle famiglie di frazione La Camagne colpite dall'incendio divampato mercoledì.

Le donazioni possono essere effettuate con versamento sul conto corrente IT50A0306909606100000163274 intestato a 'Associazione culturale la Tornalla di Ozein' con la causale 'per la frazione La Camagne'.

L'amministrazione comunale e la Pro Loco hanno, inoltre, deciso di annullare l'edizione 2023 della Sagra della favò di Ozein, ad Aymavilles. La festa era in programma per domani e domenica.



