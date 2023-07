Convitto a Verrès, sottoscritta l'intesa assessorato-comune

Un intervento di ristrutturazione della palazzina 'Dépendance dell'ex cotonificio Brambilla', adiacente all'Isiltp a Verrès, per realizzare un convitto, annesso al polo scolastico unico d'istruzione secondaria di secondo grado: lo prevede l'intesa sottoscritta dall'assessorato regionale delle Opere pubbliche e il comune della bassa Valle.

"Il raggiungimento dell'intesa con il comune Verrès ha consentito di rendere coerenti le previsioni progettuali con lo strumento urbanistico comunale", fa sapere l'assessorato.

L'intervento prevede la conservazione degli elementi di pregio del fabbricato storico e "il completo ripensamento della distribuzione interna, al fine di individuare opportuni spazi destinati ai semiconvittori e ai convittori, quali la zona ricreativa, la zona benessere, la sala da pranzo, le aree destinate a zona notte, nonché una serie di spazi accessori".

È attualmente in corso la redazione della progettazione definitiva dell'intervento che presumibilmente verrà approvata entro la fine del corrente anno.

L'intervento si inserisce nell'ambito della 'Strategia aree interne - Area bassa Valle', validata dal Comitato nazionale aree interne. "Il convitto - sottolinea l'assessore Davide Sapinet - diventerà un luogo di aggregazione, un punto di riferimento per attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e formazione e per questo potrà contribuire anche alla prevenzione del disagio giovanile. Il progetto è stato sviluppato con una particolare attenzione alle prestazioni energetiche dell'edificio e all'utilizzo di materiali naturali e riciclati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA