Atelli, nel 2023 previsti pareri a impianti per oltre 10 Gwh

(ANSA) - SAINT-VINCENT, 21 LUG - "I risultati degli ultimi due anni sono incoraggianti: nel 2022, per quanto riguarda la competenza delle nostre due commissioni, sono state rilasciati pareri favorevoli in materia di impianti per la produzione di energia, essenzialmente da fonti rinnovabili, per 7,5 Gwh.

Quest'anno nel primo semestre, grazie anche all'innesto di qualche ulteriore componente delle commissioni, abbiamo già fatto il 64% di tutto quello che abbiamo fatto nel 2022. Credo che alla fine del 2023 saremo in tutta probabilità in doppia cifra". Così Massimiliano Atelli, presidente delle commissioni ministeriali Via-Vas e Pnrr-Pniec, intervenendo al primo Forum delle energie rinnovabili Renewable Thinking a Saint-Vincent (Aosta).

Il motivo di questa crescita - ha spiegato Atelli - sta anche nella crescita delle autorizzazioni per realizzare impianti eolici offshore, cioè su specchi d'acqua. In particolare, quelle arrivate nel 2022 riguardano anche "diversi grandissimi impianti e ce ne sono alcuni che sono già in trattazione in punto di Via vera e propria, alcuni di questi hanno già avuto parere favorevole nel corso del 2023, altri verosimilmente l'avranno.

L'eolico offshore è in grado di determinare un'accelerazione fortissima nello sviluppo della capacità di produrre energia da fonti rinnovabili, ha numeri tali da spostare con grande rapidità il nostro equilibrio dal punto di vista del fabbisogno energetico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA