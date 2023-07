Truffa del finto pacco ad Aosta, anziana derubata di 1.500 euro

Si erano introdotti con l'inganno nella casa di un'aostana di 91 anni e le avevano rubato 1.500 euro in contanti. Due uomini di 44 anni di origine campana sono indagati dalla procura di Aosta per il reato di furto in abitazione pluriaggravato in concorso in danno di persone in condizioni di minorata difesa.

I fatti risalgono al 9 febbraio scorso. L'anziana stava passeggiando ad Aosta, lungo il torrente Buthier, quando era stata avvicinata da uno dei due uomini: spacciandosi per un amico di suo genero, sosteneva di doverle consegnare un pacco per la figlia. La pensionata era quindi stata accompagnata, con un'auto guidata dal complice, presso la propria abitazione e convinta che, per ricevere quella scatola, avrebbe dovuto anticipare 600 euro. Entrato nell'abitazione, uno dei due era fuggito subito dopo averle rubato la busta con 1.500 euro di risparmi che l'anziana aveva estratto da un cassetto e poggiato sul letto. Il pacco, lasciato in camera, conteneva tre orologi di scarso valore.

I due uomini sono stati identificati dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Gruppo Aosta grazie alle telecamere di videosorveglianza e al loro modus operandi ('truffa del finto pacco da consegnare') per il quale erano già stati denunciati. Per compiere il furto avevano noleggiato in Francia un'auto con targa straniera, sperando forse di rendere più difficili eventuali indagini.

Il 19 giugno scorso il gip di Aosta ha disposto nei confronti di uno dei due - non ancora rintracciato in quanto irreperibile - l'obbligo di dimora nella città di residenza. All'altro è stato notificato l'avviso di conclusione indagini.



