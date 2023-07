Traforo Monte Bianco, riunione in vista della chiusura

L'impatto sulla viabilità e le conseguenti misure da adottare con la chiusura del traforo Monte Bianco sono stati i temi al centro di una riunione che si è tenuta ieri a palazzo regionale, convocata dal presidente Renzo Testolin.

Riguardo alla viabilità sono stati considerati tre aspetti: la riflessione tra istituzioni e operatori della viabilità affinché vi sia sempre la garanzia della fruibilità delle arterie stradali e della sicurezza della circolazione in Valle d'Aosta; la condivisione dell'obiettivo di garantire il miglior accesso possibile alla regione da sud e dal Traforo del Gran San Bernardo, contenendo anche i disagi per i residenti, così come per il sistema economico nel suo complesso; la richiesta a istituzioni e operatori di programmare al meglio gli adempimenti di rispettiva competenza, per quanto riguarda gli interventi previsti sulle infrastrutture, atteso che non è possibile prescindere dal considerare gli impatti dei lavori e delle attività sulla fluidità della circolazione.

La riunione è stata anche l'occasione per affrontare le tematiche della viabilità nella stagione turistica estiva, sollecitando una drastica riduzione dei cantieri stradali e autostradali e l'attivazione di nuove procedure di emergenza che possano scongiurare le situazioni di forte criticità verificatesi la scorsa estate, in particolare a Courmayeur.





