Rai: 'L'Estate di Isoradio', la Valle d'Aosta è protagonista

Sarà la Valle d'Aosta la protagonista del programma 'L'Estate di Isoradio', in onda dal lunedì al venerdì tra le 11:00 e le 12:00, che racconta la cultura e il territorio dei territori italiani sulla frequenza radiofonica nazionale 103.3.

Isoradio farà tappa in Valle D'Aosta con tanti protagonisti valdostani: dal direttore del Soccorso alpino valdostano, Paolo Comune, alle guide alpine Joris Turini e Davide Frachey. La montagna declinata come alpinismo, ma anche l'agricoltura del territorio, le bellezze architettoniche e culturali da scoprire.

Una delle puntate farà tappa al castello di Savoia di Gressoney-Saint-Jean e con una guida d'eccezione racconterà l'architettura walser della Valle di Gressoney.

"Isoradio è per eccellenza il racconto del territorio - ha spiegato la direttrice, Alessandra Ferraro - e dalla Valle D'Aosta voglio partire per questo viaggio nelle regioni d'Italia. La Valle D'Aosta è un assoluto patrimonio di bellezza da far scoprire a chi ci ascolta".

Questo il calendario della messa in onda delle puntate: 27 luglio, Paolo Comune (da Staffal); 1 agosto, il Castello Savoia a Gressoney-Saint-Jean; 3 agosto, Ioris Turini dal Passo dei Salati; 8 agosto, Giulia Comola racconta le attività estive in quota con bambini e ragazzi; 10 agosto, Davide Frachey racconta come si diventa guida alpina e le relative esercitazioni durante l'estate in questo territorio; 22 agosto, Giulia e Umberto raccontano dal punto di vista folkloristico la comunità Walser (abitudini di vita e costumi) e nel secondo collegamento Arnoldo Welf descrive le abitazioni Walser di questa valle; 24 agosto, Umberto Brunero racconta le caratteristiche e le particolarità dell'agricoltura in Valle d'Aosta sopra i 1.000 metri.



