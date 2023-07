L'inflazione ad Aosta è cresciuta del 5,5% in un anno

A giugno l'inflazione ad Aosta è scesa dello 0,4 per cento rispetto al mese scorso ed è salita, invece, di 5,5 punti nel confronto con giugno 2022. E' quanto emerge dall'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al Comune di Aosta.

Dai dati si evince che i prodotti che hanno avuto un aumento maggiore rispetto a maggio sono stati: alimentari e bevande analcoliche (+1,1), trasporti (+0,7), abbigliamento e calzature (+0,4), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,4), servizi sanitari e spese per la salute (+0,2) oltre a ricreazione spettacoli e cultura (+0,2).

Sono invece diminuite le spese per: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-5,7), comunicazioni (-0,5), mobili, articoli e servizi per la casa (-0,1), bevande alcoliche e infine tabacchi (-0,1).

Le variazioni tendenziali degli indici dei prezzi delle divisioni di spesa (quelle calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) vedono ai primi posti nella graduatoria delle divisioni di spesa che registrano variazioni in aumento quelle relative a: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+12,4), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+9,2), servizi ricettivi e di ristorazione (+6,7), ricreazione, spettacoli e cultura (+6,0) e mobili, articoli e servizi per la casa. In calo, lieve, soltanto le spese per l'istruzione (-0,1).





