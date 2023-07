Incendio ad Aymavilles, Protezione civile "c'è ottimismo"

Nelle ultime ore c'è stato un "netto miglioramento per lo spegnimento" dell'incendio di Aymavilles. "C'è ottimismo sia da parte dei vigili del fuoco che da parte dei forestali. Oggi con l'impiego di tre elicotteri e del Canadair inviato dal Coau (Centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile nazionale) e soprattutto con il calo del vento e la possibilità di caricare l'acqua nuovamente all'invaso di Place Moulin c'è stata una svolta decisiva nella gestione dell'emergenza". Così Valerio Segor, capo della Protezione civile regionale.

Nella parte alta sono stati bonificati i focolai presenti, evitando così lo 'scavallamento' del fronte dell'incendio. Non è stato necessario interrompere la linea elettrica per le operazioni di bonifica.

La strada per Cogne è libera nei due sensi di marcia a partire dalla 17.30 circa. E' stato anche riaperto il castello di Aymavilles. Nella notte i vigili del fuoco monitoreranno la situazione. Domani, dalle efemeridi, vi sarà la ripresa dell'attività degli elicotteri. Segor "ringrazia per il super lavoro gli operatori e i volontari che danno importante sostegno a tutto tutto il sistema dell'emergenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA