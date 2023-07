Incendio ad Aymavilles, Panza "vicinanza alla popolazione"

"Desidero esprimere la mia vicinanza alla popolazione coinvolta; un profondo ringraziamento va a tutti coloro, vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine, che in questo momento stanno lavorando per contenere l'incendio ed evitare un ulteriore aggravamento della situazione". Così in una nota l'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del Dipartimento politiche per la montagna della Lega, interviene sull'incendio che ad Aymavilles, in Valle d'Aosta, da ieri ha interessato un'area di 250 ettari, partendo dal bosco e coinvolgendo anche i fabbricati di una frazione che era già stata evacuata.



