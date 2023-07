Incendio ad Aymavilles, 'la situazione è in miglioramento'

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri nel comune di Aymavilles. La situazione è giudicata in miglioramento dalla Protezione civile regionale.

Stanno operando tre elicotteri e un aereo Canadair inviato oggi dal Centro aereo operativo unificato, proveniente dall'aeroporto di Ciampino, in sostituzione di quello giunto già ieri da Genova che ha avuto un guasto tecnico. Dalla prima stima dei danni effettuata dai vigili del fuoco, l'area complessiva coinvolta è confermata di 250 ettari. Oltre al patrimonio boschivo interessato, nel villaggio di La Camagne risultano fortemente compromessi due abitazioni, un terzo fabbricato è danneggiato, mentre nella restante parte della frazione ci sono solo lievi danni.

La strada regionale di Cogne viene mantenuta aperta; l'alimentazione elettrica è funzionante, ma potrebbe essere sospesa per brevi periodi, in relazione alla necessità di interventi localizzati di spegnimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA