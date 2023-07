Incendio ad Aymavilles, in corso accertamenti sulle cause

''Gli accertamenti per capire esattamente come si è sviluppato il rogo sono in corso, per cui è ancora prematuro fare delle ipotesi in merito'', spiega il comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta Luca Dovigo, commentando eventuali ipotesi sull'origine dell'incendio di Aymavilles. ''L'allarme è stato dato ieri intorno alle 15 - continua - e l'incendio si è sviluppato lungo la regionale 47 per Cogne. Il vento ha fatto il resto. Sono ore di intenso lavoro, con tutte le forze a disposizione sul campo e in sinergia con tutti gli enti. La situazione è ancora in evoluzione. Solo nei prossimi giorni si potrà fare una conta dei danni più precisa per quello che riguarda la superficie boschiva''.

Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari stanno lavorando ininterrottamente da ieri pomeriggio. Come spiega il comandante regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale, ''abbiamo richiamato tutti gli uomini, 60 unità lavorano senza sosta da ventiquattro ore, sono stati allertati tutti i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari.

Oggi, dopo le ore difficili di ieri, la situazione è sotto controllo. Restano attivi numerosi focolai che stiamo monitorando. Oltre alle squadre a terra, ci sono al lavoro due elicotteri e il Canadair. Stamane abbiamo monitorato i danni di tutte le frazioni, quella più colpita è La Camagne, con due edifici distrutti e un terzo solo lambito''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA