Incendio ad Aymavilles, fiamme erano alte 40 metri

Gli elicotteri e il Canadair gettano acqua sui focolai non ancora estinti sul costone della montagna sopra Aymavilles, che da ieri pomeriggio è interessato da un grande incendio che ha distrutto oltre 250 ettari di superficie.

L'odore del fumo è ancora denso, gli edifici divorati dalle fiamme sono ancora roventi e le vecchie travi di legno bruciano ancora. A buttare acqua, per non fare partire nuovi focolai, assieme ai vigili del fuoco volontari e professionisti anche i proprietari delle case ormai distrutte.

''Le fiamme ieri sera - raccontano i vigili del fuoco - erano alte oltre 40 metri, l'incendio è salito in chioma e ha oltrepassato il costone. Come si può vedere, il prato non è bruciato perché le fiamme sono andate in alto e lo hanno attraversato''. In mezzo al fumo, che rendeva l'aria irrespirabile, e alle fiamme uno dei proprietari dei tre edifici del villaggio La Camagne che i vigili hanno dovuto allontanare con la forza. "Era disperato, non voleva lasciare la sua casa'' raccontano. L'edificio è andato praticamente distrutto. A poche decine di metri la seconda casa bruciata. Ieri sera, i proprietari sono riusciti a portare in salvo i loro animali e le loro mucche. Stamane, assieme ai vigili del fuoco caricavano sul cassone di un motocarro quello che era rimasto: pochi oggetti personali e dei campanacci. ''Ora proprio non riusciamo a dire nulla''. E in silenzio tornano a lavorare. L'ultima casa della piccola frazione è stata solo lambita dal rogo. Sul lato della montagna i focolai continuano a bruciare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA