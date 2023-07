Commissione paritetica, Marini nominato presidente

Il professore Francesco Saverio Marini è stato nominato presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione Valle D'Aosta per le norme di attuazione dello statuto speciale.

Consigliere giuridico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Marini è membro nominato dalla Regione Valle d'Aosta, insieme al consigliere regionale Augusto Rollandin e alla prof.ssa Barbara Randazzo. Emily Rini, consigliera del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e gli avvocati Andrea Mascetti e Paolo Fabris de Fabris sono invece i componenti di nomina governativa.

La riunione della commissione si è svolta in tarda mattinata.

Dopo che la passata presidenza era spettata a un membro nominato dal governo, in quest'occasione è toccato alla Valle d'Aosta indicare il presidente dell'organismo.



