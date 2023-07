Tiene il cane legato alla catena, multa da 6.750 euro

Il gip di Aosta ha emesso un decreto penale di condanna a 6.750 euro nei confronti di un uomo residente a Quart accusato di maltrattamento di animali. Il giudice ha disposto anche la confisca del cane, un pitbull, che è così stato assegnato definitivamente alle cure del canile regionale.

I fatti risalgono all'agosto 2022, quando a seguito di una segnalazione la polizia locale di Quart e i veterinari del servizio Usl erano intervenuti per verificare le condizioni di un pitbull. Arrivati sul posto, polizia e veterinari hanno trovato il cane legato alla catena in giardino e in stato di totale abbandono. Il cane è così stato sequestrato, affidato al canile, e il proprietario denunciato. Il pm ha poi chiesto e ottenuto un decreto penale di condanna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA